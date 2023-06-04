Сотрудники Министерства обороны России подготовили поправки, согласно которым постановка на воинский учет и снятие с него могут происходить без личной явки граждан в военкомат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, постановка на воинский учет, снятие с него и внесение изменений в документы воинского учета должны осуществляться в том числе на основании сведений, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

В частности, если гражданин не может лично или по почте получить повестку, она должна считаться врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

В документе отмечается, что при отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган запрашивает и обеспечивает получение информации в «письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя»