Военкор рассказал об уничтожении взвода спецназа США на Украине

«Знаю точно, что на одном из направлений (писать не буду какое) был уничтожен нашим спецназом целый взвод спецназа, состоящий из специалистов из США», — разъяснил военкор.

По мнению репортера, американские власти были озабочены тем фактом, что в ходе конфликта на Украине российские военнослужащие растут профессионально, а американские «сидят в тылах и деградируют». По этой причине США направили своих солдат на Украину, чтобы те набрались опыта, но результат не оправдал ожиданий, допустил Руденко.