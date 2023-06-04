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Военкор рассказал об уничтожении взвода спецназа США на Украине

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко рассказал об уничтожении взвода американского спецназа на Украине. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Военкор рассказал об уничтожении взвода спецназа США на Украине
© Lenta.ru

Он отметил, что ликвидированные были элитными наемниками. Руденко предпочел не раскрывать место и дату боевого столкновения.

«Знаю точно, что на одном из направлений (писать не буду какое) был уничтожен нашим спецназом целый взвод спецназа, состоящий из специалистов из США», — разъяснил военкор.

По мнению репортера, американские власти были озабочены тем фактом, что в ходе конфликта на Украине российские военнослужащие растут профессионально, а американские «сидят в тылах и деградируют». По этой причине США направили своих солдат на Украину, чтобы те набрались опыта, но результат не оправдал ожиданий, допустил Руденко.

26 мая военкоры заявили, что военные объекты на Украине оказались целью комбинированной атаки Воздушно-космических сил России. Тогда уточнялось, что беспилотным летательным аппаратам «Шахид»/«Герань» удалось добраться до Полтавской и Сумской областей Украины.

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