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Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область

Наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область. Об этом со ссылкой на «Польский добровольческий корпус» сообщает Visegrad 24.

Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область
© Lenta.ru

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области... Ответ однозначный: конечно да!» — России террористическая организация).

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

При этом ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что в польских политических кругах возможность отправки войск на Украину не обсуждается. При этом известно, что в стране вербуют наемников в «Польский добровольческий корпус» для службы на стороне ВСУ, отметил дипломат.

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