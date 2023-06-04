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Наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область

Наемники из Польши принимают участие в атаках на Белгородскую область, прионформировал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область
© Lenta.ru

Боевики созданного военной разведкой Украины "Польского добровольческого корпуса" опубликовали кадры рейда от 22 мая.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщал, что в нападении участвовали наемники из Польши и США.

Об этом заявила жительница поселка Козинка, слышавшая речь на польском и английском языках.

ПДК – диверсионно-разведывательное подразделение из военнослужащих Польши. Данный полк используется военной разведкой Украины.

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