Наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область
Наемники из Польши принимают участие в атаках на Белгородскую область, прионформировал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Боевики созданного военной разведкой Украины "Польского добровольческого корпуса" опубликовали кадры рейда от 22 мая.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщал, что в нападении участвовали наемники из Польши и США.
Об этом заявила жительница поселка Козинка, слышавшая речь на польском и английском языках.
ПДК – диверсионно-разведывательное подразделение из военнослужащих Польши. Данный полк используется военной разведкой Украины.