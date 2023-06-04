В России предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

"При использовании гражданских беспилотников сейчас есть затруднения, связанные с долгой и сложной процедурой согласования плана полета дронов и квадрокоптеров и получения разрешения на полет, что негативно сказывается на использовании беспилотных авиасистем (БАС) в полной мере. Из-за этого немалый процент пользователей таких систем не согласовывают полеты и уходят в серую зону, что не соответствует принципам безопасности. Решением в данной ситуации может стать создание Национального центра управления беспилотными системами, принцип работы которого будет предусматривать системную и проработанную организацию полетов гражданских беспилотников", - сказал сенатор, возглавляющий секцию Совета по цифровизации, посвященную технологическому суверенитету и информационной безопасности РФ.