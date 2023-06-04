Израиль поможет США внедрить «Железный купол» в ПВО

Израиль намерен внедрить систему «Железный купол» в противовоздушную оборону (ПВО) США, чтобы заполнить пробелы в американской противоракетной обороне. Об этом написали в издании The Defense News со ссылкой на заявления официальных лиц с обеих сторон.

«Израильские военные и армия США предпринимают шаги, чтобы привязать две армейские батареи „Железный купол“ к программе противоракетной обороны [Соединенных Штатов]», — написали в издании.

Уточняется, что такая мера необходима для заполнения пробела в американской противоракетной обороне.

В материале указали, что что Вашингтон купил две батареи «Железный купол» у Израиля. При этом в издании подчеркнули, что США больше не будут покупать систему ПРО, так как израильское правительство не намерено передавать свой исходный код для вооружения.