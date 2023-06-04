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Пекин заявил, что хочет мирного воссоединения с Тайванем, но не исключил силового варианта

Власти КНР стремятся к мирному воссоединению материковой части страны с Тайванем, но при этом не исключают применения силовых методов при необходимости. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Пекин допустил силовой вариант воссоединения с Тайванем
© globallookpress.com

"Китай должен быть и будет воссоединен. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы", - заявил Ли Шанфу.

Трансляция его выступления велась на сайте конференции.

Он подчеркнул, что если кто-то посмеет отделить Тайвань от Китая, то "военные КНР не будут колебаться ни секунды".

"Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило", - указал глава оборонного ведомства Китая.

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Ли Шанфу отметил, что первопричиной напряженности в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйской администрации заручиться иностранной поддержкой в стремлении к независимости.

"Некоторые иностранные силы пытаются сдерживать Китай с помощью Тайваня и вмешиваются в его внутренние дела", - отметил он.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре.

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