Пекин допустил силовой вариант воссоединения с Тайванем

"Китай должен быть и будет воссоединен. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы", - заявил Ли Шанфу.