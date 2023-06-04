Глава МО Германии два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта

"Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил. Я бы сказал, что это невозможно", - заявил он в воскресенье, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".