$81.33+0.4587.03-0.07

Глава МО Германии два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта

Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что еще два года назад не смог бы себе представить и считал невозможными поставки его страной вооружения в зону какого-либо конфликта.

Глава МО Германии два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта
© ТАСС

"Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный войной регион, я бы не поверил. Я бы сказал, что это невозможно", - заявил он в воскресенье, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Трансляция велась на сайте форума.

Писториус пояснил, что поставки Германией вооружения Украине - это "настоящая смена парадигмы", которая требует от германского правительства перестраивать свою оборонную политику, в том числе в области контроля за экспортом вооружений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отмечал, что Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий