США и Канада провели редкую миссию в Тайваньском проливе

Военно-морские силы США и Канады провели редкую совместную миссию в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что эсминец с управляемыми ракетами Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal совершили обычный переход через пролив «через воды, где в открытом море действует свобода навигации и полета в соответствии с международным правом». Миссия была выполнена на фоне обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

Как отмечает агентство, американские военные корабли проходят через данный пролив примерно раз в месяц. Однако подобные совместные миссии с кораблями союзников проводятся редко. Данная миссия США и Канады демонстрирует приверженность Вашингтона и его союзников «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», заявило командование 7-го флота ВМС США.