В Белгородской области сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по трем воздушным целям в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — подчеркнул глава региона.

4 июня также сообщалось, что над Белгородом сработала система ПВО. Кроме того, перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink.