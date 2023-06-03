В США заявили о невозможности ВСУ скрыться от российских спутников

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские спутники отслеживают все передвижения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военный рассказал в своем YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

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По словам экс-разведчика, российские спутники радиолокационного наблюдения оснащены камерами с точностью до одного метра. Облачность или дожди не мешают их работе.

«Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — подчеркнул Риттер.