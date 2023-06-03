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В США заявили о невозможности ВСУ скрыться от российских спутников

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские спутники отслеживают все передвижения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военный рассказал в своем YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

В США заявили о невозможности ВСУ скрыться от российских спутников
© Lenta.ru

По словам экс-разведчика, российские спутники радиолокационного наблюдения оснащены камерами с точностью до одного метра. Облачность или дожди не мешают их работе.

«Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — подчеркнул Риттер.

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Ранее Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин, несмотря на введенные против Москвы санкции, привлек в страну миллиарды долларов инвестиций. Он выразил мнение, что в условиях введенных санкций все материальные блага остаются внутри РФ, что способствует модернизации государства.

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