В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности страны к контрнаступлению, чтобы получить от Запада новые поставки оружия. Так на слова главы государства в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Все слабее и слабее, меньше возможностей у Украины для контрнаступления. Единственное, на что они способны — это на террористические акты, которые они пытаются делать», — сказал депутат.

Украинское контрнаступление

3 июня президент Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы начать контрнаступление.

«Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы к этом», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что хотел бы получить еще вооружение перед началом, но, по его словам, Киев больше не может ждать.

Украинские политики, в том числе глава государства, в последние месяцы неоднократно заявляли о готовности перейти в контрнаступление. Начала активных боевых действий уже давно ждут и страны Запада.

30 мая Зеленский утвердил сроки начала военной кампании. По его словам, украинское руководство уже решило, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения.