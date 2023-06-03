$80.88-0.0987.10+0.52

В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности страны к контрнаступлению, чтобы получить от Запада новые поставки оружия. Так на слова главы государства в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к контрнаступлению
© lenta.ru

«Все слабее и слабее, меньше возможностей у Украины для контрнаступления. Единственное, на что они способны — это на террористические акты, которые они пытаются делать», — сказал депутат.

Украинское контрнаступление

3 июня президент Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы начать контрнаступление.

«Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы к этом», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что хотел бы получить еще вооружение перед началом, но, по его словам, Киев больше не может ждать.

Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

Украинские политики, в том числе глава государства, в последние месяцы неоднократно заявляли о готовности перейти в контрнаступление. Начала активных боевых действий уже давно ждут и страны Запада.

30 мая Зеленский утвердил сроки начала военной кампании. По его словам, украинское руководство уже решило, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения.

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 рассказал, что ВСУ уже начали контрнаступление против российских военных. Он отмечал, что украинские солдаты проводят отдельные операций.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий