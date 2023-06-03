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На Украине сообщили о проведении учений военной авиации на севере страны

Учения военной авиации с боевой стрельбой прошли на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

На Украине сообщили о проведении учений военной авиации на севере страны
© globallookpress.com

"В северной операционной зоне под руководством командующего Объединенными силами Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева прошли учения с участием боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8, проведены боевые стрельбы", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Наева, в течение нескольких дней "вместе тренировались и группа боевого управления, и летчики, и инженерно-технический состав".

Даты и точный район проведения учений не сообщаются.

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