СМИ: МО Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Звучит как российский план, а не индонезийский план», — констатировал украинский министр.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.