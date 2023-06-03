СМИ: МО Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране

Bloomberg: Минобороны Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране
Глава Минобороны Украины Алексей Резников отверг высказанное министром обороны Индонезии Прабово Субианто предложение, которое предполагает создание демилитаризованной зоны в районе украинского конфликта.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Резников назвал предложенный Индонезией план «странным».
«Звучит как российский план, а не индонезийский план», — констатировал украинский министр.
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.
До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.