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Bloomberg: Минобороны Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отверг высказанное министром обороны Индонезии Прабово Субианто предложение, которое предполагает создание демилитаризованной зоны в районе украинского конфликта.

СМИ: МО Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране
© globallookpress.com

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Резников назвал предложенный Индонезией план «странным».

«Звучит как российский план, а не индонезийский план», — констатировал украинский министр.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.

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