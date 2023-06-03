Появилось первое фото полета украинского носителя ракет Storm Shadow

В сети появилось первое фото полета украинского носителя британских крылатых ракет Storm Shadow. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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В кадр попал бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины, который несет две ракеты Storm Shadow.

3 июня Минобороны России сообщило, что в зоне проведения спецоперации удалось перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее в мае министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию самолета Су-24 украинских Военно-воздушных сил с крылатой ракетой Storm Shadow. Это подтверждает, что Су-24 стали носителями британских ракет.