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Появилось первое фото полета украинского носителя ракет Storm Shadow

В сети появилось первое фото полета украинского носителя британских крылатых ракет Storm Shadow. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Появилось первое фото полета украинского носителя ракет Storm Shadow
© lenta.ru

В кадр попал бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины, который несет две ракеты Storm Shadow.

3 июня Минобороны России сообщило, что в зоне проведения спецоперации удалось перехватить две крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее в мае министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию самолета Су-24 украинских Военно-воздушных сил с крылатой ракетой Storm Shadow. Это подтверждает, что Су-24 стали носителями британских ракет.

Кроме того, обозреватель журнала Popular Mechanics называл особенности Storm Shadow — в частности, эти крылатые ракеты большой дальности оснащены боеголовкой с зарядом для проникновения в бункеры.

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