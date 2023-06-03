Российский танк выдержал два попадания из ПТРК "Стугна" и остался на ходу

В Телеграм-канале "Работайте, братья!" опубликовали эффектное видео, как российский танк Т-72БЗ выдерживает два прямых попадания из украинской ПТРК "Стугна" и остается на ходу.

Известно, что до этого он успешно выполнил боевую задачу, отстреляв БК. Поэтому ударить в ответ по расчету противотанкового комплекса экипаж не мог.

Модернизированный танк Т-72БЗ оснащен дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающими стойкость бортов к противотанковым кумулятивным средствам.