Российский танк выдержал два попадания из ПТРК "Стугна" и остался на ходу
В Телеграм-канале "Работайте, братья!" опубликовали эффектное видео, как российский танк Т-72БЗ выдерживает два прямых попадания из украинской ПТРК "Стугна" и остается на ходу.
Известно, что до этого он успешно выполнил боевую задачу, отстреляв БК. Поэтому ударить в ответ по расчету противотанкового комплекса экипаж не мог.
Модернизированный танк Т-72БЗ оснащен дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающими стойкость бортов к противотанковым кумулятивным средствам.
ПТРК "Стугна" был разработан киевским КБ "Луч". Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Способен поражать бронированные цели на дальности до 5000 метров.