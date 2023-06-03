СМИ: ВМФ Китая превзошел военный флот США

Военно-морской флот КНР ежегодно увеличивается. Его численное превосходство над американским флотом постепенно становится все более заметным, рассказал аналитик Бред Лендон в статье для CNN.

Лендон подчеркнул, что по состоянию на 1 июня 2023 года, китайский флот насчитывал порядка 340 кораблей различных классов, а американский - менее 300.

По данным эксперта, верфи КНР выпускают три военных судна за тот период времени, за который США получают только один.

Флот можно было бы увеличить за счет покупки кораблей у Соединенного Королевства и Южной Кореи, а также ряда других стран, но законодательство Соединенных Штатов запрещает подобные сделки, напомнил аналитик.