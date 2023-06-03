СМИ: ВМФ Китая превзошел военный флот США по ряду параметров
Военно-морской флот КНР ежегодно увеличивается. Его численное превосходство над американским флотом постепенно становится все более заметным, рассказал аналитик Бред Лендон в статье для CNN.
Лендон подчеркнул, что по состоянию на 1 июня 2023 года, китайский флот насчитывал порядка 340 кораблей различных классов, а американский - менее 300.
По данным эксперта, верфи КНР выпускают три военных судна за тот период времени, за который США получают только один.
Флот можно было бы увеличить за счет покупки кораблей у Соединенного Королевства и Южной Кореи, а также ряда других стран, но законодательство Соединенных Штатов запрещает подобные сделки, напомнил аналитик.
В дальнейшем разрыв между флотами двух сверхдержав увеличится еще больше, заметил Лендон. В ближайшие два года Китай увеличит свои военно-морские силы до 400 кораблей. США, в свою очередь, смогут увеличить флот до 350 кораблей только к 2043 году, резюмировал аналитик.