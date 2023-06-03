В России назвали условие прекращения поставок западного оружия Украине

«Когда сядут за стол переговоров и поймут. Мы же Крым не собираемся отдавать, а там условие, чтобы Крым отдать и новые присоединившиеся [к России] территории. Когда договоримся на этот счет, тогда и боевые действия все закончатся. Надо сесть за стол переговоров, никак иначе», — сказала парламентарий.