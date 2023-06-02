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Минобороны: Россия перебросила С-400 в Белоруссию

В Белоруссию прибывает личный состав, вооружение и техника из группы общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщило белорусское Минобороны.

Минобороны: Россия перебросила С-400 в Белоруссию
© РИА Новости

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщает ведомство в telegram-канале. По данным Минобороны Белоруссии, в страну поставлен очередной ЗРК С-400. Там объяснили, что это связано с реализацией мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории республики.

Ранее стало известно, что введен контроль на границе Белоруссии и РФ в рамках контрразведывательного режима, передает телеканал 360. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко ответил на вопросы по поводу введения единой валюты для стран, сообщает «Национальная служба новостей».

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