Минобороны: Россия перебросила С-400 в Белоруссию

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщает ведомство в telegram-канале. По данным Минобороны Белоруссии, в страну поставлен очередной ЗРК С-400. Там объяснили, что это связано с реализацией мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории республики.