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Зеленский объявил о планах по производству на Украине собственных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны заявил о планах по производству в стране собственных зенитных ракет. Ролик опубликован у него в Telegram-канале.

Зеленский объявил о планах по производству на Украине собственных ракет
© globallookpress.com

По словам Зеленского, все детали, касающиеся ПВО Украины и ее дальнейшего развития, а также поставки и производство на территории страны собственных зенитных ракет были «обговорены на ставке».

«Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — добавил он.

Ранее Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией.

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