Зеленский объявил о планах по производству на Украине собственных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны заявил о планах по производству в стране собственных зенитных ракет. Ролик опубликован у него в Telegram-канале.

По словам Зеленского, все детали, касающиеся ПВО Украины и ее дальнейшего развития, а также поставки и производство на территории страны собственных зенитных ракет были «обговорены на ставке».

«Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — добавил он.