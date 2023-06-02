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Белый дом: Запад передал Украине все необходимое для проведения контрнаступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что Запад уверен в том, что передал Киеву все необходимое вооружение для контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

Запад уверен в передаче Украине всего нужного для контрнаступления оружия
© газета.ру

«Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. Когда я говорю «мы», я подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и наших союзников и партнеров», — сказал Кирби.

Ранее начальник комитета штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в ходе объявленного контрнаступления Вооруженных сил Украины не будут применяться танки M1-Abrams и истребители F-16 американского производства. По словам Милли, в долгосрочной перспективе американские танки сыграют решающее значение в вытеснении ВС РФ с украинских территорий, однако перед этим украинским танкистам предстоит пройти обучение пользованию этой военной техникой.

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