Запад уверен в передаче Украине всего нужного для контрнаступления оружия

«Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. Когда я говорю «мы», я подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и наших союзников и партнеров», — сказал Кирби.