Запад уверен в передаче Украине всего нужного для контрнаступления оружия

Белый дом: Запад передал Украине все необходимое для проведения контрнаступления
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что Запад уверен в том, что передал Киеву все необходимое вооружение для контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. Когда я говорю «мы», я подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и наших союзников и партнеров», — сказал Кирби.
Ранее начальник комитета штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в ходе объявленного контрнаступления Вооруженных сил Украины не будут применяться танки M1-Abrams и истребители F-16 американского производства. По словам Милли, в долгосрочной перспективе американские танки сыграют решающее значение в вытеснении ВС РФ с украинских территорий, однако перед этим украинским танкистам предстоит пройти обучение пользованию этой военной техникой.