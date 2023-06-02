Байден обсудит поставки F-16 Украине с лидерами Британии и Дании

Президент США Джо Байден обсудит военные поставки Украине вместе с лидерами Великобритании и Дании. Об этом пишет Джона Кирби.
«Конечно, одна из тем, которой мы интересуемся и насчет которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов — это долгосрочное потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идет речь об истребителях F-16», — сказал политик.
Помимо этого, он добавил, что приоритетом военных поставок Запада Киеву будут оставаться средства противовоздушной обороны.
Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам представителя Белого дома, в него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS.