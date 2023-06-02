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Байден обсудит поставки F-16 Украине с лидерами Британии и Дании

Президент США Джо Байден обсудит военные поставки Украине вместе с лидерами Великобритании и Дании. Об этом пишет Джона Кирби.

Байден обсудит поставки F-16 Украине с лидерами Британии и Дании
© lenta.ru

«Конечно, одна из тем, которой мы интересуемся и насчет которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов — это долгосрочное потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идет речь об истребителях F-16», — сказал политик.

Помимо этого, он добавил, что приоритетом военных поставок Запада Киеву будут оставаться средства противовоздушной обороны.

Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам представителя Белого дома, в него войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS.

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