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В Сербии назвали судьбоносное российское оружие на Украине

Российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «Политика».

В Сербии назвали судьбоносное российское оружие на Украине
© РИА Новости

Сербская газета, ссылаясь на заявления американских специалистов, называет соответствующее российское оружие судьбоносным для Украины, поскольку перехватить его сложнее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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Отмечается, что новые бомбы переделаны из старых советских и способны пролететь после их сброса еще десятки километров. В издании уверяют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата планирующих фугасных авиационных бомб.

«Россия использует самолеты Су-34 и Су-35 для сброса этих бомб, оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Самолеты нельзя сбивать, а бомбы летят и поражают цели», — говорится в публикации.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что Воздушно-космические силы России получили очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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