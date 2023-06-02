В Сербии назвали судьбоносное российское оружие на Украине

Российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль в ходе конфликта на Украине . Об этом пишет «Политика».

Сербская газета, ссылаясь на заявления американских специалистов, называет соответствующее российское оружие судьбоносным для Украины, поскольку перехватить его сложнее, чем гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Отмечается, что новые бомбы переделаны из старых советских и способны пролететь после их сброса еще десятки километров. В издании уверяют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата планирующих фугасных авиационных бомб.