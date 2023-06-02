Стало известно о рекордно низком боевом духе британской армии

В Вооруженных силах Великобритании до рекордно низкого за последние пять лет показателя упал боевой дух, это связывают с низкой заработной платой и плохими условиями размещения, пишет газета The Times со ссылкой на данные Минобороны страны.

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Как стало известно журналистам, показатели упали до самых низких значений с 2018 года.

«Половина военнослужащих недовольны своей зарплатой, и существует широкое разочарование некачественным жильем (…). В общей сложности удовлетворенность жизнью в армии упала с 50 процентов в прошлом году до 42 процентов в этом году», — подчеркивается в материале.

Ежегодное исследование, проводимое британским оборонным ведомством, показало: только 3 из 10 военных довольны своей зарплатой. Кроме того, уверенность в компетентности Минобороны Британии снизилась из-за условий размещения военных — ими довольны только 46 процентов служащих. При этом только каждый пятый удовлетворен скоростью и качеством проведения ремонтных работ, сообщает газета.