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Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал и взорвался беспилотник. Пострадали два человека. В Белгородском районе зафиксировано 13 прилетов, пострадавших нет.

В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок.

«В результате пострадал один человек — житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана», — написал глава приграничного региона.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено четыре минометных снаряда — пострадали два местных жителя. Есть также повреждения на территории четырех частных домовладений. В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый, со стороны Украины было выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

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В Грайворонском округе зафиксировано 65 прилетов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка.

По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Пострадали 16 человек. Снарядами повредило три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. На территории города нет электричества и воды.

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