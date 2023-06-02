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В США высказались о наращивании ядерного арсенала

США не нужно увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника. Об этом высказался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

В США высказались о наращивании ядерного арсенала
© Lenta.ru

«Хочу сказать ясно: США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников, чтобы обеспечить их сдерживание», — заявил он.

По словам Салливана, Вашингтон когда-то шел по пути наращивания ядерного арсенала и выучил этот урок. Советник американского лидера добавил, что США для сдерживания не нужно размещать все более опасное ядерное оружие. В Белом доме также подчеркнули, что делают ставку на качество, а не количество.

«Ключ к эффективному сдерживанию — быть лучше, а не больше», — заключил Салливан.

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