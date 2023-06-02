Милли: танки Abrams и F-16 не примут участия в контрнаступлении ВСУ

Танки Abrams и легкие истребители F-16 американского производства не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому как данная техника предназначена для долгосрочной стратегии «сдерживания России». Об этом в пятницу, 2 июня, заявил глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли, слова которого передает британская газета Daily Mail.

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— Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени, — отметил офицер.

Он также добавил, что подготовка украинских подразделений на упомянутых танках уже началась, однако названные системы не предназначены к контрудару ВСУ. Такое вооружение, продолжил Милли, необходимо Киеву в долгосрочной перспективе, когда российская армия пойдет в новое наступление, говорится в материале.