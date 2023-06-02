Милли: танки Abrams и F-16 не примут участия в контрнаступлении ВСУ

СМИ: Генерал Милли заявил, что танки Abrams и F-16 не примут участия в контрнаступлении ВСУ
Танки Abrams и легкие истребители F-16 американского производства не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому как данная техника предназначена для долгосрочной стратегии «сдерживания России». Об этом в пятницу, 2 июня, заявил глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли, слова которого передает британская газета Daily Mail.
— Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени, — отметил офицер.
Он также добавил, что подготовка украинских подразделений на упомянутых танках уже началась, однако названные системы не предназначены к контрудару ВСУ. Такое вооружение, продолжил Милли, необходимо Киеву в долгосрочной перспективе, когда российская армия пойдет в новое наступление, говорится в материале.
В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в ходе российской специальной военной операции нельзя допустить контрнаступления украинской армии, поскольку подобная операция приведет только к эскалации.