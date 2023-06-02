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Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ

Германия закупит 66 колесных бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ
© FFGFlensburg / Wikimedia

Техника будет закуплена правительством ФРГ у предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Также власти приобретут для Киева 64 многоцелевых автомобиля. Сроки и стоимость поставки не раскрываются.

Ранее уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хегль заявила, что военные поставки Германии для Киева имеют пагубные последствия для ВС ФРГ.

«Бундесвер не полностью готов к операциям, потому что из-за поставок на Украину образовались большие пробелы. Потому что у бундесвера всего слишком мало: материальной базы и личного состава», — заявила она, добавив, что ВС способны обороняться в составе Североатлантического альянса.

По ее словам, с каждой новой поставкой Киеву потенциал ВС ФРГ неизбежно ограничивается.

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