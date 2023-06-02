Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ

«Бундесвер не полностью готов к операциям, потому что из-за поставок на Украину образовались большие пробелы. Потому что у бундесвера всего слишком мало: материальной базы и личного состава», — заявила она, добавив, что ВС способны обороняться в составе Североатлантического альянса.