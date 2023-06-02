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Белгородские власти назвали количество прилетевших снарядов ВСУ в Шебекино

Свыше 850 снарядов прилетело в Шебекинский городской округ Белгородской области со стороны Украины 1 июня. Такое количество назвал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

Губернатор назвал число прилетевших снарядов в Шебекино
© Lenta.ru

По сведениям властей, это максимум в регионе с начала обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — сказал белгородский глава, комментируя обстановку в Шебекино.

До этого Гладков рассказал, что более 2, 5 тысяч жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения.

Жителей приграничных районов Белгородской области начали размещать в ПВР в отдалении от границы после массированных атак со стороны Украины.

Ранее в Белгородскую область пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков, она была отражена.

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