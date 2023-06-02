В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе по средствам ПВО Украины
Системы прикрывали ключевые объекты военной инфраструктуры.
Все назначенные цели уничтожены, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого, ПВО России за сутки сбила 29 украинских беспилотников. Также был уничтожен самолёт Су-25 в Херсонской области.
Конашенков добавил, что потери противника на донецком направлении за сутки составили более 50 человек. Генерал-лейтенант отметил, что подразделения отряда спецназначения «Ахмат» ведут наступление на марьинском направлении.