В Херсоне уничтожили склад с тоннами боеприпасов ВСУ

Ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов Вооруженных сил Украины, который располагался в производственном здании силикатного завода, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам представителя служб, удар был нанесен 2 июня, в нем боеприпасы складировало одно из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ.

Как утверждают экстренные службы, в результате уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», гаубицам «Мста-Б», снаряды к гаубицам Д-30, мины и боеприпасы к иностранным артиллерийским системам. Также утверждается, что есть уничтоженные военные.