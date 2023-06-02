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В Херсоне уничтожили склад с тоннами боеприпасов ВСУ

Ударом артиллерии российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов Вооруженных сил Украины, который располагался в производственном здании силикатного завода, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В Херсоне уничтожили склад с тоннами боеприпасов ВСУ
© РИА Новости

По словам представителя служб, удар был нанесен 2 июня, в нем боеприпасы складировало одно из подразделений 124-й бригады теробороны ВСУ.

Как утверждают экстренные службы, в результате уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», гаубицам «Мста-Б», снаряды к гаубицам Д-30, мины и боеприпасы к иностранным артиллерийским системам. Также утверждается, что есть уничтоженные военные.

30 мая Минобороны РФ сообщало, что в районе населенного пункта Красное в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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