Кадыров сообщил о новом гуманитарном грузе для спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» в Донецкой, Запорожской и Луганской областях получили новую партию гуманитарного груза с медикаментами, перевязочным материалом и индивидуальными аптечками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Согласно сообщению главы Чечни, помощь организовал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он отметил, что это далеко не первый и не последний груз, предназначенный для военных.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов сообщал, что отряд специального назначения «Ахмат» начал подготовку к активным наступательным действиям на новом участке в зоне российской спецоперации.

30 мая глава Чеченской республики сообщал, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.