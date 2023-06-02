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США поставляли ВСУ опасное для самих украинцев оружие

США передали ВСУ неисправное оружие, использование которого может привести к потерям среди украинских военных, сообщает The American Conservative со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона. Речь, в частности, идет о гаубицах M777.

США поставляли ВСУ опасное для самих украинцев оружие
© globallookpress.com

Согласно докладу, шесть таких гаубиц до передачи ВСУ хранились в Кувейте и обслуживались настолько плохо, что у четырех из них возникли проблемы с работой затворов. При использовании этих орудий были вероятны осечки, которые могли кого-нибудь убить. Кроме того, у всех шести гаубиц была старая гидравлическая жидкость, что могло вызывать различные неисправности.

В докладе также говорится о поставке ВСУ 29 военных автомобилей «Хаммер», 26 из которых оказались неисправными, хотя поставщик — 401-й армейский батальон полевой поддержки — утверждал обратное. Авторы статьи предположили, что эти машины были отправлены в Европу только для того, чтобы на них были заменены сгнившие шины.

В статье отмечается, что, получая от США оружие, украинские военные не знают, будет ли оно готово к использованию или окажется бесполезным, при этом они не могут спрашивать Вашингтон об этом, «поскольку американская помощь поддерживает не только армию, но и все украинское правительство».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

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