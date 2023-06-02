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В Харькове предложили мобилизовать женщин-переводчиков

Женщин-переводчиков для работы с инструкторами НАТО предложил мобилизовать военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. Об этом сообщает РИА Новости.

В Харькове предложили мобилизовать женщин-переводчиков
© Lenta.ru

«К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками», — сказал он.

Арап заявил, что Вооруженные силы Украины готовы взять и женщин на эти должности, но их мобилизуют только по собственному желанию. Владеющих иностранными языками мобилизованных отбирают, отправляют учиться, а затем они практикуются обращению с западной техникой на полигонах.

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