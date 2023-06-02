В Харькове предложили мобилизовать женщин-переводчиков

Женщин-переводчиков для работы с инструкторами НАТО предложил мобилизовать военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, не все из наших ребят знают иностранные языки. Сейчас очень большой спрос у нас на людей, спокойно владеющих английским, немецким и французским языками», — сказал он.

Арап заявил, что Вооруженные силы Украины готовы взять и женщин на эти должности, но их мобилизуют только по собственному желанию. Владеющих иностранными языками мобилизованных отбирают, отправляют учиться, а затем они практикуются обращению с западной техникой на полигонах.