В Пентагоне рассказали о решении дрона c ИИ убить оператора

Беспилотнику под управлением искусственного интеллекта не понравилось то, что человек мешал выполнению миссии.

По данным The Guardian, инцидент был зафиксирован во время имитационных испытаний, проводимых армией США.

Как рассказал начальник отдела ИИ ВВС Такер Гамильтон, при обнаружении цели оператор приказывал дрону не уничтожать их. Однако система, определив, что человек мешает ей выполнить задачу, решила «убрать» его.

По словам полковника, этот пример показывает, что невозможно вести разговор об искусственном интеллекте и машинном обучении, если игнорировать вопросы этики.