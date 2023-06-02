Новый двухкилограммовый пистолет представили в США

У пистолета LC Charger укороченный ствол, заодно убрали из заводской комплектации и приклад. Об этом пишет журнал "Калашников". Новый пистолет стреляет патронами калибра 5,7×28 миллиметра. Магазины и элементы управления аналогичны не только карабину, но и пистолету Ruger-5.7.