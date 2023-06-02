Новый двухкилограммовый пистолет представили в США
В США представили новый двухкилограммовый пистолет LC Charger. Его переделали из 5,7-миллиметрового карабина Ruger LC Carbine.
У пистолета LC Charger укороченный ствол, заодно убрали из заводской комплектации и приклад. Об этом пишет журнал "Калашников". Новый пистолет стреляет патронами калибра 5,7×28 миллиметра. Магазины и элементы управления аналогичны не только карабину, но и пистолету Ruger-5.7.
Пистолет оснащен алюминиевым свободно вывешенным цевьем со слотами M-LOK с передним упором для руки, несколькими точками крепления QD для ремня и полноразмерной направляющей планкой Пикатинни.
Общая длина пистолета - 406 миллиметров, масса - 1,9 килограмма. Магазин вмещает до 20 патронов.