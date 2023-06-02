$80.97-0.0386.58+0.08

Новый двухкилограммовый пистолет представили в США

В США представили новый двухкилограммовый пистолет LC Charger. Его переделали из 5,7-миллиметрового карабина Ruger LC Carbine.

Новый двухкилограммовый пистолет представили в США
© Colion Noir / youtube.com

У пистолета LC Charger укороченный ствол, заодно убрали из заводской комплектации и приклад. Об этом пишет журнал "Калашников". Новый пистолет стреляет патронами калибра 5,7×28 миллиметра. Магазины и элементы управления аналогичны не только карабину, но и пистолету Ruger-5.7.

Пистолет оснащен алюминиевым свободно вывешенным цевьем со слотами M-LOK с передним упором для руки, несколькими точками крепления QD для ремня и полноразмерной направляющей планкой Пикатинни.

Общая длина пистолета - 406 миллиметров, масса - 1,9 килограмма. Магазин вмещает до 20 патронов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий