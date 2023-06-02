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Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву

Массированный и комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет и беспилотников нанесли по Киеву ночью 2 июня, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву
© РИА Новости

«Цели в украинской столице одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты», — передает канал, указывая, что предположительно удар наносился ракетами Х-101/555 и беспилотниками «Герань-2».

Около четырех часов утра по московскому времени мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе системы противовоздушной обороны. По всей стране звучала воздушная тревога.

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