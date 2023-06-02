Описано сходство тактик НАТО и ВСУ

«Дело в том, что сейчас все это уже не так эффективно как осенью. Теперь мы наносим удары, локализуем, используем авиацию и артиллерию. Конечно, в НАТО тоже это видят, не только мы будем изменять боевые наставления, но и они», — заключил военный эксперт.