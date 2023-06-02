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ВСУ стали применять тактику НАТО на Запорожском направлении

Командир батальона "Крым" заявил, что украинские военные используют комбинированную тактику ведения боевых действий на Запорожском направлении, в которой заметна как "советская школа", так и методы НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

ВСУ стали применять новую тактику на Запорожском направлении
© Twitter

По словам командира, сейчас чувствуются "другие попытки проведения атак". Кроме того, украинские военные стали часто использовать мобильные группы на пикапах, однако из-за особенностей рельефа местности их задачи усложняются.

При этом, как отметил российский военный, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном применяют технику советского производства, но используют натовские боеприпасы.

ВС РФ пресекли две попытки противника провести разведку боем в зоне СВО

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием создать законопроект о предоставлении Киеву в течение пяти лет доступа к тактическому ядерному оружию НАТО. По мнению автора инициативы, один из способов получения ядерного оружия — предоставление доступа к нему украинской авиации либо размещение "ядерки" исключительно на базах стран — участниц НАТО, граничащих с республикой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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