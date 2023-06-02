$80.97-0.0386.58+0.08

В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса
© РИА Новости

«Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек», — сообщил Бурдинский.

Он отметил, что в войска было поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств.

Бурдинский добавил, что с 10 ноября по 2 декабря прошлого года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР.

Также Бурдинский заявил, что проведенная прошлой осенью частичная мобилизация позволила сформировать в российской армии более 280 воинских частей и подразделений. Кроме того, он анонсировал изменения в структуре Вооруженных сил в этом году. В России будут сформированы два военных округа. Речь идет о Московском и Ленинградском.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий