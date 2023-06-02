В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек. Его слова приводит РИА Новости.

«Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек», — сообщил Бурдинский.

Он отметил, что в войска было поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств.

Бурдинский добавил, что с 10 ноября по 2 декабря прошлого года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР.