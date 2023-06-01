Российский боец рассказал, как отражали атаку ВСУ на Белгородскую область

Telegram-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал рассказ одного из российских бойцов о том, как ВС РФ отражали атаку украинских боевиков на Шебекино в Белгородской области.

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По его словам, враг сначала применил артиллерию и РСЗО "Град" по всему участку фронта, следом машины разминирования сняли мины управляемым зарядом.

Затем в атаку двинулись вражеские танки, они вышли на прямую наводку, но были остановлены без потерь с нашей стороны. После чего с обеих сторон начала плотно работать артиллерия и авиация.

В итоге противника оперативно накрыли из тяжелых огнеметов "Солцепек", враг понес немалые потери и был остановлен, заключил боец.

Минобороны сообщало, что в четверг около трех часов утра украинские формирования, усиленные танками, попытались войти на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки и пункта пропуска "Шебекино".

По врагу нанесли удар авиация, ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.

При этом одна из террористических групп, которая попыталась проникнуть на территорию России в районе левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево и Новой Таволжанки, напоролась на минное поле. Остатки боевиков были уничтожены российской артиллерией.

Всего в атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских боевиков, пять танков, четыре боевые бронемашины, семь пикапов и один "КамАЗ". Российские военные уничтожили на приграничной территории со стороны Украины более 50 боевиков, четыре боевые бронемашины, боевую машину РСЗО "Град" и один пикап.