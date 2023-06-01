США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

Согласно заявлению Госдепа, с 1 июня США больше не будет передавать России информацию о статусе и размещении стратегического вооружения, которое попадает под ДСНВ. Кроме того, Вашингтон отзывает выданные визы для специалистов из России, которые должны были проводить инспекций в рамках ДСНВ. Новые визы также больше не будут выдаваться. Помимо этого, США больше не будут отправлять телеметрическую информацию, которая касается пусков американских МБР, а также баллистических ракет подводных лодок.