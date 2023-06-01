США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ
В Госдепе США заявили, что перестали передавать России информацию о вооружениях в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению Госдепа, с 1 июня США больше не будет передавать России информацию о статусе и размещении стратегического вооружения, которое попадает под ДСНВ. Кроме того, Вашингтон отзывает выданные визы для специалистов из России, которые должны были проводить инспекций в рамках ДСНВ. Новые визы также больше не будут выдаваться. Помимо этого, США больше не будут отправлять телеметрическую информацию, которая касается пусков американских МБР, а также баллистических ракет подводных лодок.
21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия страны в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений-3. ДСНВ – соглашение, которое обязывало Россию и США устраивать регулярные инспекции на стратегических объектах друг у друга.