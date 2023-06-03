На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта

В украинских источниках появились кадры первых переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта. Фотографии опубликованы в

При этом отмечается, что пока никто не видел данный вид техники вблизи линии соприкосновения. Предполагается, что украинские военные могут намеренно не применять их в бою с целью в дальнейшем использовать танки в ходе планируемого контрнаступления.