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На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта

В украинских источниках появились кадры первых переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта. Фотографии опубликованы в

На Украине показали первые кадры танков Leopard вблизи фронта
© globallookpress.com
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При этом отмечается, что пока никто не видел данный вид техники вблизи линии соприкосновения. Предполагается, что украинские военные могут намеренно не применять их в бою с целью в дальнейшем использовать танки в ходе планируемого контрнаступления.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ. По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России.

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