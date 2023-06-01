Источник объяснил прекращение боевой службы крейсера "Дмитрий Донской"

О "Дмитрии Донском"

Атомоход был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде. Всего для ВМФ было построено шесть единиц лодок проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.