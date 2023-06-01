МИД сообщил о возможной передаче Украине F-16 от Дании и Нидерландов
Дания и Нидерланды могут передать Украине истребители F-16. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Как отмечается, Дания и Нидерланды могут возглавить группу стран, которые займутся усилением ВВС Украины.
«Судя по всему, именно они поделятся с "незалежной" истребителями F-16 и займутся обучением ее пилотов», — заявила Захарова.
Представитель МИД отметила, что Пентагон уже заявил ранее, что создание подобной коалиции – это пример долгосрочной приверженности Запада укреплению безопасности Украины. Однако, по мнению Захаровой, это говорит лишь о том, что США банально хотят извлечь из этого выгоду – расширить свое присутствие на рынке вооружений.
При этом она подчеркнула, что пожинать плоды эскалации конфликта на Украине будут в итоге не американцы, а европейцы.
«Как бы «коллективный Запад» ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», - подчеркнула Захарова.