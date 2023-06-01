МИД сообщил о возможной передаче Украине F-16 от Дании и Нидерландов

«Судя по всему, именно они поделятся с "незалежной" истребителями F-16 и займутся обучением ее пилотов», — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что Пентагон уже заявил ранее, что создание подобной коалиции – это пример долгосрочной приверженности Запада укреплению безопасности Украины. Однако, по мнению Захаровой, это говорит лишь о том, что США банально хотят извлечь из этого выгоду – расширить свое присутствие на рынке вооружений.