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В ФРГ заявили о планах купить израильскую РСЗО Euro-PULS

Германия планирует закупить израильскую РСЗО Euro-PULS, сообщает газета Bild.

В ФРГ заявили о планах купить израильскую РСЗО Euro-PULS
© Aaron Favila/AP

По данным издания, РСЗО сможет заменить стоящие на вооружении системы залпового огня Mars II. После закупки парк реактивных систем залпового огня может увеличиться более чем вдвое до "80 единиц".

Ранее сообщалось, что бюджетный комитет Бундестага 24 мая одобрил выделение €525 млн на закупку 18 танков Leopard 2 современной версии A8 для замены переданных Украине машин

. Об этом заявил спикер Социал-демократической партии Германии по бюджетным вопросам Карстен Кляйн, сообщает Tagesschau. Обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, которые поставили Украине, будут проходить на заводе Bumar-Łabędy в Гливице, Польша.

Позже Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2. Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 Leopard 2 с целью дальнейшей перепродажи.

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