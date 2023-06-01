В Праге в 2024 пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО

"Для всех [участников встречи в Осло] я привез приглашение в Прагу, потому что уже в предстоящем году весной подобная встреча пройдет у нас! Это будет самое значительное мероприятие [Североатлантического] альянса на нашей территории со времени [проведения] саммита НАТО в 2002 году", - отметил Липавский.