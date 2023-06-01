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В Праге в 2024 пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО

Неформальная встреча министров иностранных дел государств - членов НАТО весной 2024 года состоится в Праге. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter глава МИД Чехии Ян Липавский, принимающий в Осло участие в неформальном саммите руководителей внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса.

В Праге в 2024 пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО
© РИА Новости

"Для всех [участников встречи в Осло] я привез приглашение в Прагу, потому что уже в предстоящем году весной подобная встреча пройдет у нас! Это будет самое значительное мероприятие [Североатлантического] альянса на нашей территории со времени [проведения] саммита НАТО в 2002 году", - отметил Липавский.

Между тем сроки проведения пражской неформальной встречи еще не определены. Чешские СМИ в связи с этим предполагают, что, скорее всего, она состоится в конце мая - начале июня 2024 года.

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