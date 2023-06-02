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ПВО РФ сбила украинский самолет Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский самолет Су-25 и 29 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ПВО РФ сбила украинский самолет Су-25 в Херсонской области
© globallookpress.com

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, "уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области".

Он отметил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 431 самолет, 235 вертолетов, 4 436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 356 танков и других боевых бронированных машин, 1 108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 598 единиц специальной военной автомобильной техники.

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