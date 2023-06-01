«Уже является членом НАТО на 90%»: политолог о вступлении Швеции в альянс
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером высказался о процессе вступления Швеции в состав Североатлантического альянса. По словам специалиста, страна является членом НАТО на 90 процентов, поскольку уже много лет сотрудничает с объединением.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем в интервью Bloomberg заявил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме.
Швеция уже является членом НАТО на 90 процентов. Дело в том, что существует договор между Евросоюзом, членом которого является Швеция, и Североатлантическим альянсом. Согласно документу, между ними по сути дела осуществляется военный союз. Министр обороны Швеции принимает участие во всех совещаниях министров обороны стран НАТО фактически на протяжении последних 20 лет. Кроме того, во всех совещаниях заместителей министров обороны по различным направлениям - условно говоря, по тылу, по военной подготовке, по сухопутным войскам - всегда принимает участие профильный заместитель министра обороны Швеции. Вместе с тем все вооружение Швеции сделано по стандартам НАТО. И по договоренностям в случае военных действий Швеция полностью выступает на стороне НАТО. Поэтому трудно найти то, чего бы в Швеции было ненатовского.
Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Политолог отметил, что западные страны в настоящее время хотят продемонстрировать свою консолидацию, в том числе, против России и Китая.
"Но Турция все больше и больше идентифицирует себя не как часть западной цивилизации. Не даром именно из-за этого ее не пускают в Евросоюз. Поэтому Турция выступает против вступления Швеции в НАТО. Есть еще один важный момент: шведское правительство на протяжении десятилетий поддерживает борьбу курдов, в том числе вооруженную борьбу, в том числе ту борьбу, которую турецкое правительство считает террористической", — сказал Марков.
"Националистический электорат [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в стране поддерживает его действия, когда тот, пользуясь своими возможностями, очень жестко унижает шведов как европейцев. Поэтому было ясно, что до президентских выборов в Турции Эрдоган не даст согласия на вступление Швеции в альянс. Но сейчас, когда выборы уже состоялись, думаю, он даст это согласие. Но при этом он попытается "продать" это согласие за те или иные весомые экономические выгоды", — заявил специалист.
Марков также ответил на вопрос о том, сбудутся ли планы Швеции вступить в НАТО до 11 июля 2023 года, когда в Вильнюсе пройдет встреча представителей Североатлантического альянса.
"Американцы должны купить у Эрдогана членство Швеции в НАТО. И все зависит от того, успеют ли они это сделать до указанной даты, сойдутся ли по цене или нет", — сказал политолог, добавив, что членство Швеции в НАТО не имеет принципиального значения для России, поскольку "страна в последние 20 лет фактически уже является членом альянса".
1 июня ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре сообщил, что правительство Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в течение месяца до июльского саммита альянса.