"Но Турция все больше и больше идентифицирует себя не как часть западной цивилизации. Не даром именно из-за этого ее не пускают в Евросоюз. Поэтому Турция выступает против вступления Швеции в НАТО. Есть еще один важный момент: шведское правительство на протяжении десятилетий поддерживает борьбу курдов, в том числе вооруженную борьбу, в том числе ту борьбу, которую турецкое правительство считает террористической", — сказал Марков.





"Националистический электорат [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в стране поддерживает его действия, когда тот, пользуясь своими возможностями, очень жестко унижает шведов как европейцев. Поэтому было ясно, что до президентских выборов в Турции Эрдоган не даст согласия на вступление Швеции в альянс. Но сейчас, когда выборы уже состоялись, думаю, он даст это согласие. Но при этом он попытается "продать" это согласие за те или иные весомые экономические выгоды", — заявил специалист.