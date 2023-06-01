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Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Новоандреевки Запорожской области украинский штурмовой самолет Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, система ПВО также перехватила 16 снарядов снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Площанки, Куземовки и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах населенных пунктов Тоненькое и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).

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