По его словам, система ПВО также перехватила 16 снарядов снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Площанки, Куземовки и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также в районах населенных пунктов Тоненькое и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).